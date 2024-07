Cinque uomini di nazionalità georgiana sono stati fermati dai carabinieri: la sera del 7 luglio avrebbero messo a segno un furto in un’abitazione di Firenze, nel quartiere di Campo di Marte, portandosi via un bottino di circa 300mila euro in gioielli, capi e accessori d’abbigliamento. Per i presunti responsabili del colpo, di età compresa tra 28 e 55 anni, si sono aperte le porte del carcere dopo l’udienza di convalida dell’arresto. tgcom24.mediaset.it