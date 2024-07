Un dubbio da politica da quattro soldi

Ma dopo tutte le decine di abbracci, i baci senza fine ma soprattutto l’esecuzione immediata di qualsiasi ordine ricevuto, solo a me viene in mente la possibilità che la Meloni (e la Lega) abbiano votato contro la von der Leyen solo per salvare la faccia– almeno una volta- davanti al proprio elettorato, ben sapendo perfettamente che tanto sarebbe stata eletta comunque? Non vi sfiora il pensiero che la von der Leyen abbia sapientemente chiuso un occhio per fare una volta tanto un favore alla ‘caporalessa” Meloni?

Mettiamola diversamente. Proviamo a porci questa domanda.

Se la von der Leyen avesse avuto imprescindibile bisogno dei voti di Fratelli d’Italia (e mettiamoci pure la Lega) per venire eletta, la Meloni (e Salvini) avrebbero davvero votato contro? E specialmente la Meloni, che senza la von der Leyen non governa nemmeno i tombini del paesello del Gennargentu?

Siete proprio sicuri che in Europa esista la vostra mitologica democrazia?

È davvero da complottisti o da folli farsi venire questo dubbio? Quale dubbio? Il dubbio che la politica in Italia sia solo sopravvivenza di una colonia senza reale indipendenza alcuna. E che si vada avanti con meccanismi di gestione del potere antichi come il cucco.

Non possiamo dare questa ipotesi per certa? E chi può dare per certo il contrario?

Prof. Massimo Viglione