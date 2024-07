Malore improvviso, morta ragazza di 22 anni

PIZZIGHETTONE – Non ce l’ha fatta la 22enne di Stradella, in provincia di Pavia, soccorsa l’altro ieri sera a Roggione dopo un malore improvviso durante la cena a casa di amici.

Era stata trasportata in eliambulanza e ricoverata in codice di massima gravità agli Spedali civili di Brescia, nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. La notizia del decesso si è diffusa nelle scorse ore anche in riva all’Adda dove la giovane non era però conosciuta. Nel borgo cremonese il cordoglio è comunque vasto: tantissimi hanno pregato per la ragazza.

