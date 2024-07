Foti striglia Sea Watch: ‘toni vergognosi, incitamento all’odio’

“Vergognosi i toni e i termini usati su X da Sea Watch che, commentando la missione in Libia del presidente del Consiglio e del ministro dell’Interno, ha augurato loro ogni male ‘dal più profondo’ del cuore – è la replica di Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera -. Gravissimo l’incitamento all’odio verso un governo che si sta battendo per contrastare i trafficanti di morte e creare le basi per garantire condizioni di vita migliori in Africa grazie al piano Mattei. Chiediamo una condanna unanime per quanto accaduto”. tgcom24.mediaset.it