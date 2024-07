Biden e le vergognose bugie su Trump per seminare odio

Simon Ateba, cronista della Casa Bianca, scrive su X:

Biden attacca spietatamente Trump, dice che sta mentendo sul Progetto 2025; che vuole perseguire i nemici politici, imporre un divieto di aborto a livello nazionale, eliminare il Dipartimento dell’Istruzione, negare ai neri il diritto di voto, cancellare la storia dei neri, tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale, strappare la protezione a milioni di condizioni preesistenti, oltre 400 milioni di persone ne sarebbero colpite.

NOTA: La popolazione degli Stati Uniti non arriva a 400 milioni.Trump ha recentemente affermato di non essere coinvolto nel Progetto 2025.

