Richard Gere non testimonierà al processo contro Salvini, è impegnato

Richard Gere non sarà in aula a Palermo per la prossima udienza del processo Open Arms in programma il prossimo 6 ottobre. A renderlo noto è la stessa ong che aveva chiamato l’attore a testimoniare nell’ambito del procedimento che vede imputato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.

“L’attore – fa sapere Open Arms – non potrà essere presente quel giorno perché impegnato in America con le riprese del suo ultimo film”. La testimonianza di Gere sarà spostata in un’altra data.

Polemico il deputato della Lega Stefano Candiani. “Richard Gere – attacca – è così tanto sconvolto dalle condizioni dei migranti, che anziché portare la sua testimonianza a Palermo, preferisce rimanere sul set di un film a incassare milioni di dollari. Il processo a Salvini, per Richard Gere, vale meno del set di un film. Ci mancava proprio il divo di Hollywood per aggiungere un senso di farsa e ridicolo a un processo già di per sé assurdo”.

