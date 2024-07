Assassinare Trump per accelerare il collasso dell’Occidente Cristiano?

di Gianluca Sciorilli – Il tentativo di assassinare Donald Trump (fallito grazie all’intervento di Dio) potrebbe essere stato pianificato dalla Cabala globalista per eliminare l’ostacolo principale ai loro piani diabolici, e favorire il passaggio della leadership globale ai BRICS destabilizzando l’attuale leadership economica e politica di USA ed Europa. L’assassinio di Donald Trump avrebbe potuto essere il “casus belli” per scatenare una guerra civile con conseguente collasso economico e tensioni sociali negli Stati Uniti, essendo l’Europa già destabilizzata ed indebolita economicamente e politicamente dal perdurare del conflitto Russo-Ucraino.

È ormai abbastanza evidente che la Cabala globalista stia creando le condizioni per la polverizzazione politica ed economica dell’Occidente Cristiano, attraverso la corruzione del costume sociale, la sostituzione demografica con i flussi migratori e la crisi economica avendo concentrato da tre decenni gli investimenti in Cina, trasferendo li know how e risorse dopo avere provocato crisi finanziarie pilotate.

Goldman Sachs aveva coniato il termine BRIC / BRICS stabilito e dichiarato che entro il 2050 la leadership globale sarebbe stata rappresentata dal BRICS a guida Cinese. Anche Soros, WEF, Rotschild ed altri centri di potere più o meno occulto perseguono lo stesso obbiettivo.

Ovviamente Trump essendo un patriota “populista” e Cristiano, rappresenta una minaccia molto importante per la élite globalista, luciferina, transumanista e gnostica, la quale, odiando Dio e la creazione, vuole dominare il mondo con il suo regno anti Cristiano, manipolando la storia e la coscienza collettiva con le “pandemie”, la corruzione morale, le guerre, le crisi economiche, distruggendo la Cristianità ed ogni identità, imponendo ad un mondo reso schiavo, persino una religione unica.

Per chi come me ha fede in Gesù, Maria e nella gerarchia Celeste, è altresì evidente la volontà di Dio nel miracolo che ba salvato Trump da morte certa. Questo è un ulteriore segnale, che ci dovrebbe aiutare a capire quanto sia importante comprendere gli aspetti spirituali e biblici di questa battaglia finale tra Bene e Male. Cercate Dio e troverete la Verità. La Verità vi renderà liberi .

VANGELO – Matteo 16-18 “tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno”

(G. Sciorilli)