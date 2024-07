Ocean Viking traghetta 261 migranti nel porto di Marina di Carrara

La nave ong Ocean Viking battente bandiera norvegese è arrivata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) con 261 persone a bordo e ha attraccato alla banchina Fiorillo. Trai i migranti prelevati nel Mediterraneo meridionale ci sono donne, bambini e altri minori. È lo sbarco più numeroso per il porto di Marina di Carrara da quando è diventato assegnatario di queste operazioni. I migranti verranno trasferiti nelle località di accoglienza previste.

Tra i 261 della Ocean Viking, ci sono 191 uomini, 13 donne, 20 minori con familiari e 37 non accompagnati da adulti. Secondo quanto appreso finora, circa metà dei migranti arrivati al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) è di nazionalità siriana. Gli altri provengono da Tunisia, Eritrea, Pakistan, Egitto, Etiopia, Somalia, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Libia, Marocco e Sudan del Nord.

Dopo i consueti accertamenti a bordo delle autorità marittime italiane con quelle di polizia di frontiera, uno dei migranti è stato fatto scendere subito dalla nave per una sospetta polmonite. È stato accompagnato alla fiera di Carrara per una prima visita medica. Già a metà pomeriggio erano 50 i migranti trasferiti ai padiglioni per i controlli medici e il ristoro prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza. tgcom24.mediaset.it