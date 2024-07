Roma Termini, turisti aggrediti e rapinati: arrestati due nordafricani

Una vacanza che si è trasformata in un incubo per due ragazzi italiani, aggrediti, picchiati e derubati appena hanno messo piede nella capitale

I due ragazzi sono arrivati alle 8,30 del mattino di mercoledì 10 luglio alla stazione Termini e si sono subito diretti fuori verso via Cavour per andare in hotel. Ma appena sono usciti dalla stazione sono stati accerchiati da un gruppo di nordafricani che da tempo si danno appuntamento di fronte la stazione per aggredire turisti e passanti. In un primo momento i due ragazzi, di cui uno ventenne, hanno cercato di andarsene ma il branco è riuscito a bloccarli in via Gioberti. Ed è scattata l’aggressione.

Due ragazzi del branco, il 27enne R.S. e il 18enne W.G., hanno iniziato a spintonare e picchiare i due turisti strappando la collanina d’oro e alcuni ciondoli dal collo di uno dei due malcapitati. Subito si sono levate urla e caos che hanno attirato l’attenzione di una pattuglia di agenti della polizia locale appartenenti al gruppo di sicurezza pubblica emergenziale: gli agenti sono subito accorsi sul posto e hanno bloccato R.S. e W.G., i quali hanno però opposto una forte resistenza per non farsi arrestare.

Gli agenti hanno dovuto chiamare i rinforzi e alla fine i caschi bianchi hanno avuto ragione della furia dei due aggressori. Ed è successo l’inaspettato: perse ormai le speranze di scappare, R.S. ha in un primo momento cercato di giustificare la collanina in suo possesso dicendo che era un regalo di suo nonno ma poi, quando ha visto che gli agenti non gli credevano, l’ha ingoiata per far scomparire le prove del reato.

Non è però riuscito a ingoiare i ciondoli e i caschi bianchi hanno proceduto ad arrestare R.S. e il suo complice, portandoli all’ospedale San Giovanni per le ecografie. Gli esami hanno parlato chiaro: la collanina era nell’intestino. I caschi bianchi hanno dovuto aspettare ore prima di poter recuperare la refurtiva e restituirla al turista che, ironia della sorte, è stato ricoverato proprio al San Giovanni.

Per i due nordafricani sono invece scattate le manette con i reati di rapina aggravata in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: hanno già precedenti per reati contro il patrimonio e saranno processati per direttissima. L’episodio ha riaperto i fari sulle richieste di garanzie per gli agenti di polizia locale: da tempo il Supl chiede di equiparare gli agenti alle forze di polizia per quanto riguarda tutele e garanzie.

https://roma.repubblica.it/