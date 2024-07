Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi, ira della Boldrini

“Intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è un colpo di mano di Salvini, ma anche di Enac che non ha tenuto in alcuna considerazione le tante voci che in questi giorni si sono alzate, pure attraverso delle petizioni on line, contro questa decisione che spacca l’opinione pubblica come la spaccava lo stesso Berlusconi.

Tra queste anche quella del Comune di Milano, socio di Sea la società che gestisce l’aeroporto.

Uno schiaffo, tra l’altro, alle tante donne di questo Paese che negli anni hanno ritenuto offensivo il suo modo di rapportarsi al femminile e le battute sessiste che il fondatore di Forza Italia dispensava sia in pubblico sia in privato. Nella storia del nostro Paese ci sono molte figure autorevoli che uniscono il Paese invece di dividerlo – donne incluse – a cui poter dedicare un aeroporto. Solo Matteo Salvini poteva fare una tale scelta.”

Lo scrive su X Laura Boldrini, deputata Pd.