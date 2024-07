Il suicidio orgiastico della società occidentale

di Gad Saad – L’ho già detto in precedenza, ma vale la pena ripeterlo: la storia del mondo è definita dalla seguente semplice regola. Ci sono due gruppi su entrambi i lati di un fiume. Ciascuno brama varie risorse dall’altro gruppo. L’unica cosa che ferma un conflitto perpetuo tra i due gruppi è la consapevolezza da parte di ciascun gruppo che l’altro risponderà in egual misura (o peggio) se attaccato.

Ora immagina che l’Occidente abbia deciso di buttare via questa dinamica determinante che modella questa realtà storica fondamentale. Difendere ciò che è nostro è radicato nei nostri geni è una caratteristica centrale della nostra natura umana. Ma l’Occidente ha detto che siamo così progressisti, così empatici, così illuminati da non essere vincolati dalla biologia pediatrica. Quindi non difenderemo la nostra cultura; non difenderemo la nostra eredità; non difenderemo la nostra religione; non difenderemo le nostre donne; non difenderemo i nostri figli; non difenderemo i nostri valori.

Secondo i nostri leader occidentali, solo i barbari si occupano di tali preoccupazioni difensive. Siamo aperti, tolleranti, gentili, compassionevoli, accoglienti. Nessuna prova può convincerci che altri gruppi potrebbero farci del male. E quindi, facciamo il lavaggio del cervello ai nostri figli che diventano i nostri politici; ci rallegriamo dello stupro delle nostre società perché questo dimostra che siamo gentili.

È un misto di ciò di cui ho discusso in The Parasitic Mind e di ciò che presenterò al mondo nel mio prossimo libro Suicidal Empathy. Francamente sto esaurendo l’ottimismo; Sono privo di speranza. Combatto ogni giorno a caro prezzo personale e professionale. Ma come puoi cambiare qualcosa quando la tua società è decisa a commettere un suicidio orgiastico?

Gad Saad (Professore canadese di marketing presso la John Molson School of Business della Concordia University)

E ancora: “Conflitto senza fine; tensioni infinite; conflitti infiniti; e guerre infinite. È inevitabile. O vincono i nemici delle tradizioni occidentali oppure vince l’Occidente. Queste due visioni di come dovrebbero essere organizzate le società non possono coesistere perennemente. Possono coesistere temporaneamente finché uno non è abbastanza forte da uccidere l’altro (e la storia dice abbastanza chiaramente in quale direzione avverranno gli omicidi).”