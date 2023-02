Ecco l’agenda dei “Progressisti e Democratici” dettata da George Soros

Ecco l’ Agenda dei Progressisti e dei Democratici a livello mondiale. La detta il magnate George Soros

di Antonio Amorosi – www.affaritaliani.it – “L’Ucraina”, ha “una ristretta finestra di opportunità entro questa primavera, quando riceverà gli armamenti promessi, per lanciare un contrattacco che determinerebbe il destino dell’invasione russa dell’Ucraina”. Tradotto: entro questa primavera la Russia deve essere sconfitta, la partita di fatto si gioca in quest’anno. Grazie ad un imponente contrattacco ucraino, garantito dai rifornimenti di armi occidentali, si può chiudere la partita.

Parola di George Soros, l’imprenditore e finanziere più discusso degli ultimi decenni che da diversi anni detta, o interpreta direbbe qualcuno, meglio di altri l’Agenda dei Progressisti e Democratici a livello mondiale. Il 16 febbraio il magnate è intervenuto a Monaco di Baviera in occasione della conferenza sulla Sicurezza Globale ed ha tracciato le linee guida da seguire, cosa aspettarsi negli scenari globali tra guerra in Ucraina, cambiamento climatico, elezioni negli USA e rivoluzioni in Cina. A latere la situazione dei cosiddetti Paesi Brics, Turchia, Brasile e India. Non a caso la propaganda progressista si muove da tempo nello stesso alveo segnato dal magnate.

La guerra in Ucraina va chiusa. “I paesi dell’ex Unione Sovietica”, spiega il magnate famoso per le sue speculazioni finanziarie, “non vedono l’ora di vedere i russi sconfitti in Ucraina perché vogliono affermare la loro indipendenza. Ciò significa che una vittoria ucraina comporterebbe la dissoluzione dell’impero russo. La Russia non rappresenterebbe più una minaccia per l’Europa e il mondo. Sarebbe un grande cambiamento in meglio. Porterebbe un enorme sollievo alle società aperte e creerebbe enormi problemi a quelle chiuse”.

Per questo “l’Ucraina”, ha “una ristretta finestra di opportunità entro questa primavera, quando riceverà gli armamenti promessi, per lanciare un contrattacco che determinerebbe il destino dell’invasione russa dell’Ucraina”. Una valutazione piuttosto preoccupante che prefigura scenari di guerra al cardiopalma e un dramma per noi europei, vicini alla guerra a differenza degli Stati Uniti. I venti di conflitto si stanno alzando e l’Agenza Progressista sta creando il terreno utile per un’accelerazione e nuovi investimenti militari a Kiev

“Il 22 dicembre”, spiega Soros, “il presidente ucraino Zelensky è volato a Washington per discutere la situazione con il presidente Biden. Hanno convenuto che l’unico modo per porre fine alla guerra è vincerla”. Una strategia sottile che neanche Sun Tzu pronosticherebbe. “Ma Biden”, continua l’imprenditore, “ha avvertito Zelensky che c’erano dei limiti a ciò che è disposto a fare. Occorre evitare a tutti i costi una terza guerra mondiale e preservare il sostegno dell’Europa all’Ucraina. L’amministrazione Biden sta fornendo all’Ucraina le armi, difesa aerea, carri armati e munizioni in abbondanza, necessarie per sconfiggere un assalto russo e per scoraggiare quelli futuri”. Però i Repubblicani USA fanno muro e non consentono la consegna di più armamenti.

Soros inizia così il suo discorso a Monaco: “Mentre due sistemi di governo sono impegnati in una lotta per il dominio globale, la nostra civiltà rischia di crollare a causa dell’avanzata inesorabile del cambiamento climatico”. E racconta l’evento che più lo ha scioccato: “Nel luglio 2022 si è verificato un evento meteorologico estremo in Groenlandia. Faceva così caldo che lì gli scienziati potevano giocare a pallavolo con magliette a maniche corte e pantaloncini. Quando l’ho visto, ho inviato un team di fotografi in Groenlandia per raccogliere prove visive. Erano presenti quando si è verificato un secondo evento a settembre e l’hanno registrato dal vivo”. Il dramma climatico preoccupa il magnate al punto da dire: “Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia aumenterebbe di sette metri il livello degli oceani. Ciò rappresenta una minaccia per la sopravvivenza della nostra civiltà”.

Va ristabilito il sistema climatico artico che governa l’intero sistema climatico globale. “Dobbiamo riorientare le nostre istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la Banca mondiale, affinché si concentrino sul cambiamento climatico”. Ci vuole denaro e governi che puntino sulla salvezza dell’umanità, un po’ come è stato con il Covid.

Qualcuno comincia a preoccuparsi? Non avete ancora sentito niente. Soros da estimatore del filosofo Karl Popper parla di “due sistemi di governance che lottano per il dominio globale. Sto parlando di società aperte e chiuse”. Lo scontro sta prendono forma in vari modi e forse la più spinosa modalità è la guerra in Ucraina.

I Brics devono guardare all'Occidente