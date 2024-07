Firenze, due stranieri accoltellati per rapina

Due accoltellamenti nella zona delle Cascine, in un caso con rapina: vittime un 38enne di nazionalità tunisina, a cui sarebbe stato rubato il cellulare, e un cittadino peruviano

A riportare la notizia è il ‘Corriere Fiorentino’. Il primo episodio all’alba di giovedì: il 38enne nordafricano stava passeggiando quando un un uomo gli avrebbe strappato di mano lo smartphone per poi scappare. La vittima lo ha inseguito, ma il rapinatore per guadagnarsi la fuga ha estratto un coltello colpendolo a una gamba. A dare l’allarme al 118 un passante. Trenta i giorni di prognosi per il 38enne.

Il secondo caso, scrive ancora il quotidiano, riguarda invece un peruviano fermato in Borgo San Frediano dalla polizia (che sta indagando su entrambe le aggressioni): l’uomo ha raccontato agli agenti che nella notte fra giovedì e venerdì mentre stava passeggiando per le Cascine sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina. Sarebbe però riuscito a scappare nonostante una coltellata alla schiena, che fortunatamente non gli ha provocato gravi ferite. Portato al pronto soccorso di Careggi, per lui solo pochi giorni di prognosi.

