Dal 3 luglio è entrato in vigore (nell’Unione Europea) l’obbligo di commercializzare solo bottiglie in plastica con il tappo che resta attaccato per un lembo.

E pensare che già nel 1875 si usavano bottiglie di vetro con tappo fliptop che rimaneva attaccato alla bottiglia.

(video di Slver Nervuti)