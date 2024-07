Usa 2024, Biden: “stanno cercando di estromettermi dalla corsa”

Madison, 05 luglio 2024 “Voi avete votato. Gli elettori lo hanno fatto. E nonostante questo, ad alcuni non sembra interessare per chi avete votato. Beh, indovinate un po’? Stanno cercando di estromettermi dalla corsa. Beh, lasciate che vi dica questo come posso. Rimarrò in gara. Batterò Donald Trump. Lo batterò di nuovo nel 2020. A proposito, lo faremo di nuovo nel 2024″

“Sì, ho imparato molto tempo fa che quando si viene abbattuti, ci si rialza. Non permettiate che il vostro dibattito di 90 minuti cancelli tre anni e mezzo di lavoro. Come ha detto il governatore, ho legiferato a fondo sulle pensioni, sui debiti della pandemia, sull’economia più forte del mondo. Questo è letteralmente vero. Io e voi non abbiamo ancora finito”. Così il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso davanti ai suoi sostenitori a Madison nel Wisconsin. Agenzia Vista