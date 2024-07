Perchè von der Leyen si lamenta se Orban cerca la pace?

“Il premier Ungherese Viktor Orban è in visita a Mosca. La pacificazione non fermerà Putin. Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada verso una pace globale, giusta e duratura in Ucraina”.

Lo ha scritto ieri Ursula von der Leyen su X.

Il giornalista Todd Smekens chiede:

“Perché il presidente della Commissione europea si lamenta del fatto che un partner della NATO cerchi la pace con Putin per porre fine al conflitto in Ucraina?

È quasi come se non volesse la pace. In effetti, dovrebbe essere suo compito avventurarsi a Mosca e organizzare un accordo di pace. Il fatto che non l’abbia fatto è un campanello d’allarme.”

— Todd Smekens (@ToddSmekens) July 5, 2024