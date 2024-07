PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 6 luglio 2024

Sabato 6 luglio 2024 alle 20,30 su ImolaOggiTv (Io.Tv) sarà trasmessa la versione estiva di PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia.

Il tema è L’INTERESSE NAZIONALE (tradito) a partire dagli anni ’90 quando, con l’inizio delle famigerate “privatizzazioni” i pezzi migliori della nostra industria sono stati ceduti a gruppi stranieri. Da allora in poi, le (s)vendite sono diventate praticamente una prassi consolidata fino ad arrivare ai nostri giorni, con il caso della rete Tim ceduta recentemente a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. KKR.

A monte di tutto questo c’è ovviamente la iattura di essere stati privati della sovranità monetaria per renderci schiavi di una moneta a debito: l’euro.

Siamo portati a considerare strategici per il nostro Paese tutti servizi pubblici essenziali e strategici. Pertanto sia la rete di telefonia che la rete della trasmissione dati, dovrebbero rimanere nella sfera statale per ovvi motivi di sicurezza e non solo.

A questo proposito sorge una serie di domande che Armando Manocchia rivolgerà ai suoi autorevoli ospiti: il politologo Prof. Guido Vignelli, il Costituzionalista Prof. Daniele Trabucco e lo scrittore dott. Roberto Pecchioli.

Le domande che faremo agli ospiti sono: la cessione della rete Tim coincide con i nostri interessi nazionali o con quelli della finanza? Questa vendita a KKR pone qualche problema per la “sovranità” nazionale? L’ennesima cessione di un’azienda strategica italiana, pone problemi per la sicurezza? E che dire della qualità dei servizi? E i costi? E la democrazia?

Sabato 6 luglio, su ImolaOggiTV potrai continuare a tenerti informato con PIAZZA LIBERTA’, il programma che fa la differenza tra informazione e propaganda.