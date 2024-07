Armato di chiave inglese e coltello, albanese semina il panico

Un coltello in una mano e una chiave inglese nell’altra. Ubriaco e pericoloso ha preso di mira prima i passanti e poi i clienti di un ristorante

Rovesciati i tavoli esterni del locale ha minacciato i presenti. Momenti di grande apprensione, vissuti giovedì sera nella zona dei locali di via di Torre Clementina, a Fiumicino.

Sono stati i poliziotti del commissariato di Fiumicino a intervenire dopo numerose richieste al 112 per un uomo agitato armato di coltello e chiave inglese. Sul posto gli agenti hanno faticato non poco per riportarlo alla calma con lo stesso che li ha poi aggrediti.

Fermato non senza difficoltà a farne le spese è stato un poliziotto, rimasto ferito e costretto alle cure dell'ospedale. Accompagnato negli uffici del commissariato aeroportuale è stato identificato in un 56enne albanese e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.