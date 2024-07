Ricercato in Polonia, si finge prete per entrare in Vaticano

Si è finto prete, spacciandosi per tale ‘Don Daniel’, e si è presentato in abiti talari ai varchi di accesso a piazza San Pietro dicendo che doveva accedere per incontrare alcuni prelati che erano all’interno.

Peccato che non era così, perché i poliziotti dell’Ispettorato Vaticano, a seguito di accertamenti, hanno appurato che quel ‘Don Daniel’ aveva declinato false generalità e che, in realtà, era ricercato dalle autorità polacche perché gravemente indiziato del reato di appropriazione indebita commesso in Polonia.

Così gli investigatori della polizia di Stato del commissariato Borgo e dell’ispettorato Vaticano hanno eseguito un mandato di arresto europeo, ai fini dell’estradizione, emesso dalle autorità polacche. L’uomo, 49 anni, era ricercato dal 2015 ed è stato accompagnato alla casa circondariale di Regina Coeli.

