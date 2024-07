A causa delle recenti dichiarazioni di Zelenskyj, che lasciano intendere la volontà di fermare la guerra, c’è da chiedersi come reagirà la società ucraina a una simile mossa

dal quotidiano ucraino Strana.UA – Alcuni credono che se Zelenskyj abbandonasse la richiesta di tornare ai confini del 1991, potrebbe essere estromesso dal potere, attraverso un nuovo Maidan, una ribellione di “soldati patriottici”, o elezioni se la guerra finisse. Borys Krotevych del reggimento Azov ha infatti dichiarato: “Non c’è pace senza vittoria. La vittoria significa niente soldati russi sul territorio ucraino. Se questo è un tentativo di compromesso, non pensarci nemmeno”.

Aleksey Arestovich sostiene che il governo ha creato grandi aspettative di vittoria, e cambiare questa posizione potrebbe causare indignazione pubblica.

L’analista politico Volodymyr Fesenko ha affermato che gli oppositori di Zelenskyj stanno cercando di metterlo alle strette: se negozierà la pace senza i confini del 1991, sarà etichettato come traditore; in caso contrario, sarà accusato di aver sacrificato il popolo ucraino.

Tuttavia, la sociologia del tempo di guerra non riflette il vero sentimento pubblico, poiché molti temono di esprimere opinioni contrarie a quelle del governo. C’è un numero crescente di persone che sostengono un compromesso per la pace, e se il governo lo sostiene, l’opinione pubblica potrebbe spostarsi a suo favore.

Inoltre, se Zelenskyj e la sua squadra decidessero, potrebbero potenzialmente cambiare l’immagine pubblica della vittoria nel senso di “preservare lo stato ucraino e l’accesso al mare”. Molti ucraini, tra cui personaggi di spicco provenienti da diversi contesti politici, già sostengono questo punto di vista.

Fermare la guerra in prima linea potrebbe non essere visto come un tradimento da parte dei residenti delle città in prima linea, degli uomini che evitano la coscrizione o degli imprenditori ucraini in difficoltà. La principale minaccia per Zelenskyj proviene dai gruppi nazionalisti e di estrema destra che traggono vantaggio da un conflitto prolungato.

Alla fine, Zelenskyj può controllare la situazione ed evitare disordini se mette fine alla guerra in prima linea. Essendo “il presidente che ha preservato l’indipendenza dell’Ucraina e condotto ad una pace giusta”, potrebbe anche avere buone possibilità di essere rieletto.

La vera sfida nei negoziati di pace sarà concordare termini che includano garanzie di sicurezza per l’Ucraina e garantire che la guerra non riprenda, coinvolgendo non solo la Russia ma anche l’Occidente e forse la Cina. Raggiungere un simile accordo sarà complesso, ma, se raggiunto, il sentimento interno ucraino difficilmente costituirà un grosso ostacolo.

Una guerra prolungata comporta rischi maggiori, minacciando di prosciugare la nazione e l’esercito, destabilizzare il paese e portare potenzialmente alla sconfitta militare.

https://t.me/ukraine_watch/25211