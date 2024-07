NO AI TEA. NO AI NUOVI OGM. Presidio sabato 6 luglio a Mezzana Bigli (PV)

NO AI TEA. NO AI NUOVI OGM – Sabato 6 Luglio a Mezzana Bigli Pavia, in Piazza Eugenio Radice Fossati Confalonieri dalle 15 alle 18 si terrà un Presidio contro il primo campo sperimentale di riso OGM-TEA.

L’evento è organizzato da Resistenze al nanomondo di Bergamo per manifestare contro l’agricoltura 4.0 e contro ogni manipolazione genetica nei campi e nei corpi.

Mobilitiamoci contro le politiche promosse e supportate dall’aridità dei cervelli di politicanti che attraverso narrative ingannevoli favoriscono le devastazioni agricole dei piccoli agricoltori a vantaggio delle grandi filiere dei TEA, le Tecnologie di evoluzione assistita, classificate come nuove tecniche genomiche (NGT) gli OGM, le modificazioni del genoma della pianta con la tecnologia di ingegneria genetica CRISPR/CAS9, nonché della “agricoltura” eolica e fotovoltaica.

Sono previsti interventi a tema di esperti e l’autorevole partecipazione del dott. Mario Apicella, agronomo del Co.N.C.A per l’evoluzione agricola, oltre a banchetti informativi e per scambi di semi antichi.

COMUNICATO STAMPA