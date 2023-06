Nuovi OGM, “progetto illegale, pericoloso, antiscientifico”. Lettera aperta alla senatrice Cattaneo

Lettera aperta alla senatrice Cattaneo – del dott. Mario Apicella, agronomo

Un cordiale saluto senatrice,

le scrivo in forma aperta per coinvolgere quella parte di mondo accademico che, senza se e senza ma, si è schierata a favore di una sperimentazione sui nuovi OGM, consentita attraverso l’uso forzato del voto di fiducia ed un salto sfrontato sulla conversione in legge del decreto 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.

L’emendamento numerato 9 bis da Lei applaudito, farà della sperimentazione italiana sui nuovi OGM un progetto pilota inutile, illegale, pericoloso ed antiscientifico, sorretto solo da slogans pubblicitari che con la Scienza hanno ben poco a che fare.

Nella lettera aperta allegata, che alcune testate alternative pubblicheranno e pubblicizzeranno, essendo condivisa da centinaia di operatori biologici, agronomi, professori universitari, giuristi ed esperti, avendo delle note di riferimento agli studi scientifici che contestano quanto sostenuto da Lei e dai pochi ricercatori bioetech che si occupano di agricoltura, è in formato PDF.

Augurandoci in tanti, si possa iniziare a ragionare su quanto in maniera inopportuna avete fatto diventare legge, destinando alle generazioni future una irreversibile contaminazione orizzontale che riempirà di chimere vegetali questo Paese già pieno di nebbia non meglio identificata.

Auguro buona lettura

