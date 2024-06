Milano, 86enne gettata a terra e rapinata: arrestato egiziano

Ha aggredito un’anziana di 86 anni nell’androne dello stabile in cui vive, derubandola del collier d’oro. La rapina risale a sabato 11 maggio. Ora la polizia, in seguito alle indagini condotte dalla squadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia, ha individuato e arrestato il responsabile: si tratta di un uomo di 31 anni di origine egiziana, che si era reso irreperibile sia a casa sia al lavoro, ma è stato rintracciato in un bar di San Giuliano Milanese mercoledì 26 giugno. Ora si trova a San Vittore.

Secondo le risultanze investigative, l‘uomo ha seguito l’anziana mentre tornava dalla spesa fino a un palazzo di viale Brianza. A quel punto l’ha aggredita alle spalle, l’ha immobilizzata cingendole il collo con un braccio e le ha strappato la collana, del valore di circa 10mila euro. Infine l’ha spinta per terra ed è scappato.

La squadra investigativa ha visionato le immagini di videosorveglianza del condominio ed è arrivata a identificare l’uomo, che ha diversi precedenti per rapina nella stessa zona. Il 24 giugno il gip di Milano ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 26 dai poliziotti, che lo hanno trovato nel bar di San Giuliano Milanese mentre giocava alle slot machines, dopo essersi reso irreperibile a casa e sul lavoro. Gli sono stati sequestrati i vestiti indossati durante la rapina, tra cui una t-shirt nera. Risponde di rapina pluriaggravata.

