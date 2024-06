L’opinione dell’analista politico russo Alexander Neverov sul duello Tv tra Trump e Biden

Stasera c’è stato un dibattito negli Stati Uniti. L’intero paese ed esperti di altri paesi stavano guardando. Si tratta di una pietra miliare importante nella trasformazione dell’ordine mondiale. È ovvio per chiunque lo abbia visto.

Innanzitutto il contenuto (se è possibile applicare questa parola a quanto accaduto):

1. L’inflazione e l’economia sono stati il ​​tema principale per gli organizzatori del dibattito, ma entrambi i candidati lo hanno evitato, nascondendosi dietro l’immigrazione e l’Ucraina.

2. In generale, il dibattito verteva su cosa avrebbero fatto questi due strani personaggi con Putin e la Russia. È evidente che nessuno dei due ha opzioni per cercare di risolvere le contraddizioni tra i paesi nella propria agenda.

3. I dibattiti dei candidati presidenziali statunitensi sono molto simili alle finali dell’Eurovision degli ultimi anni. Sia nell’immagine che nei contenuti, sia nel livello di intelligenza dei partecipanti. E nella presentazione del lavoro delle squadre.

Politicamente:

1. Il Partito Democratico degli Stati Uniti si è ufficialmente assicurato che tutti gli elettori fossero a conoscenza della formazione speciale di Biden (inclusa la formazione per stare in piedi per 45 minuti). Ciò ha creato un’aspettativa: a) se Biden sembra adeguato, sta andando bene, b) se sembra inadeguato, non è adatto a diventare presidente.

Subito dopo la fine del dibattito, il grado (b) è stato respinto dagli stessi democratici.

2. I tecnicismi politici di Trump non hanno sorpreso né prima, né durante, né dopo. La conclusione è che Trump sembra più prevedibile e quindi più credibile del suo avversario.

Ma ciò che dice è assolutamente pericoloso dal punto di vista geopolitico e minaccia la guerra nucleare o la distruzione del segmento occidentale della geoeconomia.

Sarebbe vantaggioso per la Russia trasmetterlo in diretta.

1) Diventerà chiaro quanto meglio percepiamo la situazione negli Stati Uniti di quanto non sia in realtà. Dopo averlo visto, non abbiamo bisogno di alcuna propaganda, tutti capiscono cosa è diventato il sistema politico.

2) Ogni dubbio sul vero motivo della loro campagna contro Putin e la Russia scompare. Il sistema politico statunitense sta davvero perdendo a livello dei politici russi, che hanno semplicemente paura di Putin e della sua popolarità nei loro paesi (e apparentemente gelosi interiormente).

3) Sta diventando davvero chiaro che semplicemente non c’è nessuno con cui negoziare e che dobbiamo prepararci non a possibili iniziative di pace, ma al deterioramento della situazione mondiale dopo novembre 2024. Semplicemente perché entrambi i candidati sono inadeguati.

Conclusione:

La democrazia americana è sull’orlo di una completa degenerazione. Ci sono tre opzioni per lo svolgimento degli eventi:

1. Lo Stato profondo cercherà di interpretare il ruolo di “presidente debole” per altri quattro anni e sarà in grado di impedire al sistema di entrare in modalità centrifuga.

2. Lo Stato profondo non cambierà i candidati e non sarà in grado di tenere insieme il sistema.

3. A settembre assisteremo ad una battaglia tra Trump e un nuovo candidato del Partito Democratico. E questo candidato verrà dal campo del “team Clinton”.

Tutte e tre le opzioni indicano che gli Stati Uniti stanno diventando un pericolo definitivo per se stessi e per il mondo. E dobbiamo conviverci.

La Russia deve cambiare i suoi approcci strategici e i suoi modelli di valutazione e prepararsi al fatto che gli stessi Stati Uniti finiranno per distruggere ciò che l’Occidente ha costruito per trecento anni. La cosa più importante è non lasciarci sopraffare dalle macerie di questo impero. Non potremo più aiutarlo a resistere nel nostro interesse.

