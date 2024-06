Firenze, 65enne peruviana uccisa dal nipote 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato a Firenze con l’accusa di omicidio volontario. Secondo gli investigatori, avrebbe ucciso la nonna 65enne, trovata morta all’alba di lunedì nel suo appartamento nel quartiere di Careggi. Era stato lo stesso 17enne a dare l’allarme, allertando un vicino e sostenendo di aver trovato, al suo rientro nella casa dove viveva con la donna, un uomo con cui avrebbe avuto una colluttazione.

La vittima è un’infermiera peruviana di 65 anni, trovata senza vita nel suo appartamento di via Niccolò da Tolentino. Il nipote, dopo aver segnalato di aver rinvenuto il cadavere, era stato accompagnato al pronto soccorso, proprio perché aveva detto di avere avuto una colluttazione. Poi è stato portato in questura per essere ascoltato e successivamente è arrivato il fermo. www.tgcom24.mediaset.it