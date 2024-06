Daghestan, attacchi a chiesa e sinagoga: uccisi sacerdote e 6 poliziotti

Caos in Daghestan, con una serie di attacchi in diverse città della repubblica che fa parte della federazione russa. A Derbent, secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Interni del Daghestan, un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa uccidendo un sacerdote, padre Nikolai, e una guardia di sicurezza. Nella stessa città, attacco alla sinagoga, che sarebbe stata completamente distrutta da un incendio.

A Makachkala, dove vengono segnalati scontri a fuoco e dove sarebbero stati uccisi 5 agenti. Le autorità locali hanno annunciato l’avvio di un’operazione anti-terrorismo. (adnkronos)

Il capo dell’Inguscezia ha dichiarato che gli eventi di oggi a Sebastopoli e in Daghestan sono collegati ai tentativi dei nemici di destabilizzare la situazione all’interno del paese. Secondo le forze dell’ordine russe, gli aggressori di Makhachkala e Derbent sono membri di un’organizzazione terroristica internazionale.