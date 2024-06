Rivolta in un carcere russo: uccisi 6 detenuti Isis

Sono stati uccisi i sei detenuti dell’Isis che hanno preso in ostaggio due guardie in un carcere nella regione di Rostov, in Russia

Sono stati uccisi i sei detenuti dell’Isis armati di coltello che hanno preso in ostaggio due guardie carcerarie nel centro di custodia cautelare nella regione di Rostov, in Russia. Gli ostaggi sono illesi. “Durante un’operazione speciale (…) i criminali sono stati eliminati e i dipendenti presi in ostaggio sono stati rilasciati e non sono rimasti feriti”, hanno riferito in un comunicato i servizi penitenziari, scrivono Interfax e Tass.

I detenuti avevano chiesto di avere un’auto e di poter uscire liberamente dal carcere. Secondo una fonte delle forze dell’ordine citata dalla Tass, i membri dell’Isis devono comparire in tribunale con l’accusa di “terrorismo”. La Russia è stata ripetutamente bersaglio di attacchi rivendicati dall’organizzazione jihadista: l’ultimo in ordine di tempo risale al 22 marzo quando alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco in una sala concerti vicino a Mosca, uccidendo almeno 144 persone e ferendone centinaia. ANSA