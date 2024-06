Roma, Gualtieri si vanta per il taglio delle erbacce

Un servizio che dovrebbe essere costante e ordinario, per il decoro della città e per la salute dei cittadini, spacciato per attività eccezionale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, pubblicando un video, scrive su X:

“In Via Appia Nuova dove una squadra AMA sta procedendo a #sfalcio e #diserbo. Questa è solo una delle 100 squadre in azione, con 300 operatori dedicati, operativi in tutta #Roma. Entra infatti a pieno regime questo servizio in carico ad #AMA.

Dopo la fase in cui questo servizio era stato demandato ai singoli Municipi durata circa 3 anni oggi torna ad Ama.

Interessate a più riprese dalle operazioni vari tratti delle arterie della grande viabilità come via Casilina, via Prenestina, via Collatina, via Ardeatina, via Tuscolana, viale Palmiro Togliatti, via Salaria e molte altre.

Entro la fine di luglio, operatori e mezzi ad hoc (soffianti, trattori, decespugliatori, ecc.) effettueranno almeno un passaggio su strade e piazze di tutti e 15 i municipi capitolini. Tutto viene controllato su una dashboard geolocalizzata che permette di mappare e controllare l’andamento delle attività sul territorio.

C’è tantissimo lavoro da fare. Noi ce la stiamo mettendo tutta!”