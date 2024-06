Von der Leyen: 14° pacchetto di sanzioni “contro la Russia”

Accolgo con favore l’accordo sul nostro 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Questo pacchetto incisivo negherà ulteriormente alla Russia l’accesso alle tecnologie chiave.

Spoglierà la Russia di ulteriori entrate energetiche.

E affronterà la flotta ombra di Putin e la rete bancaria ombra all’estero.

Lo scrive su X Ursula Von der Leyen.

I commenti sono uno spettacolo!

C’è un utente che replica: “Se fallisci miseramente 13 volte, cosa fai?

Provi la quattordicesima volta 🤣🤣

L’Europa è uno spettacolo di clown”

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.

This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.

It will strip Russia of further energy revenues.

And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024