Toninelli: “sono stato querelato da Berlusconi”. Ma è una bufala

“Nessuna querela”. Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi, smentisce clamorosamente Danilo Toninelli. Il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro delle Infrastrutture nel governo Conte 1 aveva affidato a un video sui social il suo triste sfogo: il leader di Forza Italia lo avrebbe “citato a livello civile in un processo per una somma non inferiore a 200mila euro”. Dal 2017 al 2019, spiegava Toninelli, si contano “diffamazione e illecito civile, commessi con dichiarazioni pubbliche rese attraverso internet”.

“Come se io quei soldi li avessi – chiosava il grillino -, forse Berlusconi non sa che noi ne abbiamo restituiti molti di più”. Un imbarazzante equivoco o una strumentalizzazione politica? Il dubbio, leggendo la piccata risposta dell’avvocato Ghedini. come suol dirsi sorge spontaneo.

Toninelli querelato da Berlusconi? Notizia falsa

“Leggo con stupore un comunicato del senatore Gianluca Castaldi del M5s, in cui lamenta che il presidente Berlusconi avrebbe querelato il senatore Danilo Toninelli. La notizia è palesemente erronea e priva di ogni fondamento”. In realtà, aggiunge Ghedini, è stato Toninelli a querelare Berlusconi per una frase che Toninelli attribuisce a Berlusconi ma che i legali del Cavaliere sostengono che non abbia mai pronunciato.

“Gli avvocati del presidente Berlusconi si sono limitati a raccogliere una piccola parte delle innumerevoli dichiarazioni del senatore Toninelli e hanno proposto un’istanza di mediazione di natura squisitamente civilistica e conciliativa senza proporre querela alcuna. L’avvocato Ivano Iai, che assiste il senatore Toninelli ed è collega di eccellenti capacità professionali e grande preparazione, si sta occupando assieme ai colleghi che assistono il presidente Berlusconi proprio della composizione di entrambe le questioni”

Insomma, anche se non è più ministro Toninelli sembra fare ancora un po’ di confusione. www.liberoquotidiano.it

