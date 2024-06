NO NATO NO GUERRA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 16 giugno 2024

Ospiti di Armando Manocchia:

Generale PIERO LA PORTA

Generale ANTONIO LI GOBBI

Generale CESARE DORLIGUZZO

JEANNIE TOSCHI MARAZZANI VISCONTI – giornalista, scrittrice

In questa puntata, si è cercato di dare uno sguardo ampio e realistico sulla situazione geopolitica attuale, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni e le problematiche di un’area geografica che, a distanza di 30 mesi, non solo non ha ancora trovato pace, ma non la si è neppure cercata.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

