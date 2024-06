Voto elettronico, irregolarità nelle primarie a Porto Rico

Secondo l’Associated Press, le elezioni primarie di Porto Rico (che presto potrebbe diventare uno Stato federato degli Stati Uniti) hanno appena registrato centinaia di irregolarità di voto legate alle macchine per il voto elettronico. Fortunatamente, c’era una traccia cartacea, quindi il problema è stato identificato e i conteggi dei voti sono stati corretti.

Cosa succede nelle giurisdizioni in cui non esiste traccia cartacea?

I cittadini statunitensi devono sapere che tutti i loro voti sono stati conteggiati e che le loro elezioni non possono essere violate. Dobbiamo tornare alle schede cartacee per evitare interferenze elettroniche con le elezioni.

La mia amministrazione richiederà schede elettorali cartacee e garantiremo elezioni oneste ed eque.

Lo scrive su X Robert F. Kennedy Jr.

Elon Musk gli risponde: “Dovremmo eliminare le macchine per il voto elettronico. Il rischio di essere hackerati da esseri umani o IA, anche se piccolo, è ancora troppo alto.”

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024