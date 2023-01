Comitato Schlein: ‘voto on line è vittoria, Pd partito moderno’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Se l’accordo venisse confermato dalla direzione sarebbe una vittoria per il Pd. Rompere il muro della partecipazione con primarie online è importante per definire il profilo di un partito unito, moderno e inclusivo”. Così dal comitato Schlein sull’accordo sulle regole delle primarie.

“La sinistra è partecipazione o non è. Bene permettere il voto online a chi è impossibilitato a venire ai gazebo. Un partito moderno e popolare non ha paura della partecipazione e garantisce l’accesso alla politica anche a chi non se lo può permettere #primariePd”. Così Marco Furfaro su twitter.