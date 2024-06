Strana febbre, poi il malore improvviso: muore manager di 38 anni

Un paese intero sotto choc per la morte improvvisa di Matteo Astrologo ad appena 38 anni. L’uomo accusava una strana febbre persistente, poi il quadro clinico che si è aggravato rapidamento fino al malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Se n’è andato così Matteo Astrologo, per tutti «Astro», 38enne di Migliarino, in provincia di Ferrara, morto la notte di domenica 9 giugno, mentre i soccorsi del 118 hanno provato di tutto per tentare di rianimarlo. Astrologo da alcuni anni era rappresentante della Romagna Giochi.

Matteo Astrologo morto a 38 anni per un malore dopo la febbre

Matteo è morto in pratica tra le braccia della compagna Marta, ed era padre della piccola Celeste, che ora si trova senza il padre ad appena 4 anni. La tragedia si è consumata nella loro casa di Migliaro nel Ferrarese dove, durante nel pomeriggio di domenica, il 38enne aveva accusato i primi malesseri, anche se nessuno poteva immaginare cosa sarebbe capitato qualche ora dopo.

Questo il messaggio commosso sul necrologio: “ASTRO” ci ha lasciato troppo presto il suo amore dato nella vita terrena all’ età di 38 ANNI Affranti dal dolore MARTA con la piccola CELESTE, mamma SANDRA, papà MARCO con ELENA, i suoceri, la cognata, tutti i parenti, amici e tutti coloro, che l’ hanno conosciuto ed amato. si riuniranno per un ultimo amorevole grande saluto Venerdì 14 Giugno alle ore 15.30, nella Chiesa di Migliarino; al termine della cerimonia, il caro “ASTRO”, proseguirà per il “Giardino della cremazione” di Copparo. In suo ricordo, si dispensa da inviare FIORI , ma sono graditissime DONAZIONI per OPERE di BENE

