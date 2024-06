Comunali, caos anche a Campobasso

CAMPOBASSO, 11 GIU – Un errore nel caricamento dei dati relativi ai cosiddetti voti disgiunti – voto a un candidato consigliere non appartenente alle liste del candidato sindaco prescelto – avrebbe determinato la situazione di caos alle elezioni comunali di Campobasso: è quanto emerso al termine dei controlli sulla documentazione in Comune alla presenza dei rappresentanti delle tre coalizioni in campo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una correzione ufficiale dei dati su Eligendo, in base alla quale si prospetta il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis e quello del centrosinistra Marialuisa Forte.

Con la correzione dei dati De Benedittis dovrebbe attestarsi intorno al 48%, la Forte al 31% e Pino Ruta intorno al 20%. Al momento secondo i dati ufficiali del ministero dell’Interno pubblicati su Eligendo lo scrutinio di Campobasso resta ancora ‘in corso’ con 55 sezioni scrutinate su 56 e con De Benedittis al 52%, Forte al 32% e Ruta al 15%.

“Sul sito Eligendo – ha spiegato il consigliere regionale Massimo Romano, esponente del Cantiere Civico – compaiono solo i voti assegnati alle liste e non compare invece il dato del voto disgiunto. Questo determina non un cavillo irrilevante, ma uno stravolgimento del risultato elettorale compromettendo la possibilità di svolgimento del secondo turno”.

Su questo il candidato sindaco dei civici Pino Ruta puntualizza ulteriormente. “Il voto disgiunto che è stato attribuito a noi è pari a zero – spiega – ma in realtà il dato è di circa il 5-6% e questo fa la differenza perché, una volta conteggiato in maniera corretta, sottrarrebbe 4-5 punti al centrodestra e determinerebbe il ballottaggio”. “Questo errore – sottolinea la consigliera regionale del Pd Alessandra Salvatore – è certificato dai dati raccolti in maniera inequivoca da tutte le forze politiche in campo. A quanto pare nei seggi i verbali sono stati compilati correttamente, ma il problema sarebbe nella comunicazione delle schede ‘sintetiche’ e in particolare relativamente al voto disgiunto”. (ANSA)