Vicenza, firme false per liste elettorali nel 2023: 17 indagati

VICENZA, 03 DIC – Diciassette indagati nell’inchiesta sulle presunte firme false raccolte per presentare le liste elettorali delle elezioni comunali 2023 del comune di Vicenza. E tra i nomi di peso ci sono quelli di assessori in carica, consiglieri comunali attuali, ex assessori ed ex consiglieri comunali. L’indagine è seguita dal pubblico ministero Gianni Pipeschi ed è nata dopo un esposto.

Una maxi inchiesta che coinvolge tutte le liste elettorali e che ha visto anche un blitz della Guardia di Finanza di Vicenza negli uffici comunali e che nel corso degli accertamenti sono state sentite decine di persone ed è stata disposta anche una consulenza tecnica con un perito per confermare la falsità di molte delle firme. (ANSA)