Malore in spiaggia, muore 46enne

Genova – Un uomo di 46 anni è stato stroncato da un malore in spiaggia. È successo intorno alle 8.30 di domenica 9 giugno 2024 a Vesima

La vittima si stava apprestando a entrare in acqua con altre persone per un’immersione quando i compagni si sono resi conto che non stava bene e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Verde Praese, l’automedica Golf 2, la capitaneria di porto e le volanti della polizia. Il medico ha tentato a lungo di rianimare l’uomo ma i tentativi si sono rivelati purtroppo vani.

Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno. www.genovatoday.it