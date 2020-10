Bankitalia, Visco contro i risparmi: frenano la ripresa

ROMA, 30 OTT – Il perdurare della crisi Covid presenta un rischio “concreto” di innescare nei prossimi mesi un “circolo vizioso” fra meno consumi, aumento del risparmio, “caduta della domanda aggregata e dei redditi, “frenando la ripresa”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco alla Giornata del Risparmio.

“In una fase come quella attuale, dominata dall’incertezza e dalla debolezza della congiuntura, l’aumento della propensione al risparmio, se non si accompagna a un’adeguata ripresa degli investimenti e dell’attività produttiva – afferma Visco – può causare una diminuzione della domanda aggregata e dei redditi, alimentando, a sua volta, una ulteriore crescita delle intenzioni di risparmio per motivi precauzionali e innescando, così, un circolo vizioso”. (ANSA).

