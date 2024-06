“A Biden non importa dei neri, non gliene è mai importato”

Le dichiarazioni sono riportate su X da Simon Ateba, cronista della Casa Bianca.

Ha detto: “America, lo staff elettorale di Joe Biden ti sta mentendo ancora una volta. E ti stanno ingannando. Ora stanno cercando di dire che ho detto che i neri stavano meglio sotto Jim Crow. Non l’ho mai detto; stanno mentendo. Ma perché dovresti essere sorpreso? Perché mentono sempre.

“Questo è lo stesso Joe Biden che ha detto che se non voti per lui, allora non sei nero. Quell’uomo è un bugiardo. Mi dispiace. Chiamalo così com’è. Quello che ho detto è che avevi più famiglie nere sotto Jim Crow, e sono state le politiche democratiche sotto lo stato sociale che hanno contribuito a distruggere la famiglia nera. Questo è quello che ho detto.

“Ho anche detto che state assistendo a un rinvigorimento delle famiglie nere oggi in America, e questa è una buona cosa. Quindi non ascoltate le bugie dell’amministrazione Biden. So cosa ho detto e lo dirò chiaramente alla fotocamera.

“Devono correre al Philadelphia Inquirer per smascherare le loro bugie. A Joe Biden non importa dei neri. Non l’ha mai fatto. Si preoccupa del potere: primo, secondo e terzo. Possono andare da qualche parte con tutto questo. Ci vediamo.”

— Simon Ateba (@simonateba) June 5, 2024