ONU: siamo sull’orlo dell’inferno climatico

“Stiamo giocando alla roulette russa con il nostro pianeta, siamo sull’orlo dell’inferno climatico. E la verità è che sta a noi trovare una via d’uscita”

Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, precisando che “è ancora possibile rimanere entro il limite di 1,5 gradi di temperatura. Superare questa soglia per un breve periodo di tempo non significa che l’obiettivo a lungo termine sia irraggiungibile, ma significa che dobbiamo raddoppiare gli sforzi. La verità è che la battaglia per limitare l’aumento della temperatura sarà vinta o persa proprio in questo decennio, sotto l’occhio vigile degli attuali leader”.

tgcom24.mediaset.it