Navi Ong traghettano migranti a Salerno e Ancona

Sono 60 adulti e 7 presunti minori i migranti sbarcati ad Ancona dalla nave umanitaria Ocean Viking, al suo quinto approdo nello scalo dorico. Tutti maschi, in prevalenza siriani, ma ci sono anche palestinesi ed etiopi.

A prelevarli in due operazioni al largo delle coste libiche e in acque maltesi, la nave della ONG Sos Mediterranee. Ancona è porto assegnato dalle autorità italiane. Dopo l’approdo alla banchina 19, la visita a bordo del medico di frontiera, che non ha evidenziato particolari criticità.

Nel gruppo sono 3 minori non accompagnati, di circa 17 anni, presi in carico dai servizi sociali del Comune di Ancona. Dopo le operazioni di identificazione al centro sportivo Paolinelli, la partenza degli altri 64 verso centri di accoglienza in Emilia Romagna e Basilicata.

Assegnato il porto di Salerno alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che ha prelvato in due diverse operazioni 84 migranti partiti dalla Libia. In prefettura a Salerno riunione per definire i dettagli dello sbarco e attivare la macchina dell’accoglienza. Per Salerno si tratta dello sbarco di migranti numero 34. rainews.it

C’è un dato un po’ sottovalutato nelle cronache di queste ore: l’aumento delle immigrazioni esterne e interne che ha raccontato l’Istat. Nel biennio 2022/23 i cittadini stranieri che hanno scelto di arrivare in Italia sono stati 697mila con un aumento del 43% rispetto al 2021