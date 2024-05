La prof trans candidata con FdI: “donne si diventa”

Simona Fatima Cira Aiello è candidata con FdI alle prossime elezioni comunali a Torre Annunziata (Napoli)

La leader del partito Giorgia Meloni ha deciso di inserire in lista una trans, perché la professoressa in questione era un uomo e adesso è una donna. Aiello ha compiuto però la sua transizione – riporta Il Corriere della Sera – con naturalezza, senza sfilare per le classi con i lustrini sgargianti di una nuova identità. Simona, cinquantadue anni, una laurea in Lettere Classiche e una cattedra d’Italiano e Storia presso l’Istituto Polispecialistico “Marconi Galilei” di Torre Annunziata, ora si presenta alle elezioni comunali della sua città.

Niente di strano, certo, se non fosse che la professoressa torrese rompe tutti gli schemi consolidati attorno al mondo transessuale, tradizionalmente posizionato sul versante di sinistra dell’agone politico.

“Perché proprio con FdI?

“È stata una scelta di affetto: un mio caro amico d’infanzia, un uomo di destra, me l’ha proposto e ho accettato. Io – spiega Simona Aiello – sono a-partitica però per fare qualcosa di buono per la mia città mi sono voluta mettere in discussione. Io mi voglio sedere al tavolo regionale del partito e portare le mie idee e se vedo la premier, pure ho qualcosa da dirle. Parlerei con la presidente con molta chiarezza: guardi che la differenza tra me e lei è che lei è nata femmina e io no, ma sono diventata donna. Femmine si nasce, donne si diventa. Voglio un cambiamento e non accettare uno come il generale Roberto Vannacci che parla contro i gay. Io spero di arrivare davanti ai suoi occhi per poterle dire pure questo. Certo, anche se Vannacci non fa parte di Fratelli d’Italia ma corre per la Lega, credo che la sua candidatura sia più assurda della mia”. www.affaritaliani.it