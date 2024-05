Tajani: ‘Hamas attira Israele in una trappola mediatica’

“Hamas sta usando Rafah per creare ulteriore problemi, attirando Israele dentro una trappola mediatica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che però l’Italia “è contraria” all’operazione militare a Rafah.

“Siamo favorevoli alla nascita dello Stato palestinese – ha detto ancora Tajani – però lo Stato palestinese deve riconoscere Israele e dev’essere riconosciuto da Israele. Certamente non può essere uno Stato palestinese guidato da Hamas, che è un’organizzazione terroristica”.

“Riconosciamo l’Autorità nazionale palestinese”, quella del primo ministro palestinese, Mohammed Mustafa, “è stata una visita molto proficua a Roma, non è un caso che abbia scelto Roma come prima tappa del suo viaggio in Europa. Questa è la dimostrazione che l’Italia ha una posizione seria ed equilibrata, di amicizia sia con Israele sia con il popolo palestinese”; ha sottolineato Tajani.

“Ho ribadito” al premier palestinese Mohammad Mustafa “che noi siamo pronti ad inviare anche nostri militari qualora, per preparare la nascita dello Stato palestinese una volta finita la guerra, si dia vita ad una missione dell’Onu guidata da un paese arabo”. ANSA