Schlein: ‘chiediamo 100 miliardi alla UE per le case green’

“La destra sta attaccando la direttiva sulle case green, ma non serve piagnucolare a Bruxelles. Noi ci candidiamo per chiedere all’Ue un fondo di 100 miliardi sull’efficentamento energetico delle case”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento. “Noi accanto a ogni critica mettiamo una proposta concreta, peccato che questo governo è chiuso nel palazzo e non vuole ascoltare”.

Deloitte: ‘per le case “green” servono da 800 a 1000 miliardi’

(ANSA) – Un investimento che dovrebbe essere tra gli 800 e i 1000 miliardi per riqualificare il patrimonio immobiliare nazionale e attuare la direttiva Ue sulle cosiddette case green. È quanto emerge da un’analisi di Deloitte, che evidenzia come in Italia oltre 8 edifici residenziali su 10 sono obsoleti, con l’83% degli edifici residenziali italiani è stato costruito prima del 1990 e più della metà (57%) è risalente a prima degli anni ’70.

Secondo la rielaborazione di Deloitte da dati Istat, nel 2024 il parco immobiliare italiano è costituito da più di 13 milioni di edifici, di cui circa l’89% ad uso residenziale. E secondo lo studio la percentuale di immobili di classe energetica F e G in Italia è oltre il 60%, mentre in Germania arrivano al 45%, in Spagna al 25% e in Francia appena al 21% e, come detto, si stima che per riqualificare il patrimonio immobiliare degli edifici potrebbero essere necessari investimenti dagli 800 ai mille miliardi.