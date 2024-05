Von der Leyen: ‘Meloni è pro-UE e contro Putin’

In vista delle europee, Ursula von der Leyen dice di aver “lavorato molto bene con Giorgia Meloni al Consiglio europeo, così come con tutti i capi di Stato e di governo. Vedremo chi saranno i pro Europa, e lei lo è, i contro Putin, e lei lo è, e i pro Stato di diritto. Allora potremo lavorare insieme”.

La presidente della Commissione lo ha affermato rispondendo a una domanda sulla possibilità che FdI possa far parte della futura maggioranza dopo le elezioni. tgcom24.mediaset.it