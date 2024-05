Schlein: ‘siamo per un’Europa fondata sul green deal’

“L’idea di Europa di Meloni e di Vox? Sarebbe già una notizia se ce l’avessero un’idea di Europa. Parliamo di partiti che quando sono stati fondati parlavano apertamente di voler uscire dell’Ue. Siamo per un’Europa che continui nella strada degli investimenti comuni, fondamentali per l’Italia. Un ‘Europa fondata sul green deal, che non vuol dire meno industria, ma un’industria diversa. Invece la destra è sorda a queste istanze e nega l’emergenza climatica, anche se in questi giorni ne vediamo gli effetti. Basta l’Europa dei paradisi fiscali.

La destra che parla tanto di difesa della sovranità nazionale, dovrebbe ricordare che in questo modo difende Paesi che stanno fregando anche a noi risorse per sanità, scuola, ricerca e transizione ecologica” lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell’incontro con gli studenti in vista delle elezioni europee, presso Spazio Europa, sede italiana del Parlamento Europeo, organizzato da Tgcom e condotto dal direttore Liguori.

Fonte: Agenzia Vista