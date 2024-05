Flop vaccino antinfluenzale, somministrate 1,4 milioni di dosi in meno rispetto all’anno scorso

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023-2024 è andata peggio della precedente, con quasi un milione e 400mila dosi in meno somministrate in un anno

A certificarlo sono i dati, seppur parziali, diramati ieri dal ministero della Salute, nella circolare con le raccomandazioni per la stagione 2024-2025, che confermata la gratuità del vaccino per gli over 60.

I dati della campagna antinfluenzale 2023-2024, aggiornati al 18 aprile 2024, indicano che da ottobre 2023 sono state somministrate oltre 10,5 milioni di dosi, contro le 11,86 dell’anno precedente. Tuttavia, come sottolineato dal ministero, “sarà possibile valutare l’andamento complessivo della campagna di vaccinazione solamente a fine stagione, anche in considerazione del fatto che non tutte le Regioni/Province autonome hanno aderito al monitoraggio”.

Quest’anno i vaccini sono stati somministrati principalmente dai medici di famiglia (circa 8,6 milioni di dosi) e dalle Asl (0,8). Seguono i pediatri (0,6) e i farmacisti (0,8). La copertura tra la popolazione generale nella campagna precedente era stata del 20,2%, mentre tra gli over 65 (che resta il criterio principale per giudicare l’andamento di una campagna) si era attestata al 56,7%. Percentuale inferiore rispetto al 75% considerato obiettivo minimo dall’Oms e anche nella stessa circolare del ministero. https://tg24.sky.it/salute-e-benessere