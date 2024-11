Il vaccino? A Genova si fa al supermercato

Genova – Spesa e vaccino, binomio che ritorna. Doppio appuntamento con la prevenzione, ma in un luogo insolito come il supermercato: è l’iniziativa della Asl 3 che torna a portare i suoi specialisti, medici e infermieri tra gli scaffali, per spingere la campagna vaccinale contro l’influenza. Con mattinate ad accesso diretto, libero e gratuito per le categorie per cui il vaccino anti influenzale è raccomandato: la prima sarà domani dalle 9 alle 13 all’interno dell’Esselunga di via Piave, ad Albaro; la seconda mercoledì 27 novembre sempre dalle 9 alle 13 all’interno del Centro commerciale L’Aquilone (Ipercoop) a Bolzaneto.

La vaccinazione è offerta in forma gratuita alle persone di età maggiore o uguale a 60 anni, ai bambini nella fascia 6 mesi-6 anni, ai portatori di patologie a maggior rischio di complicazioni e alle persone appartenenti alle categorie per cui è raccomandata, come stabilito dal Ministero della Salute.

«L’Open day è gratuito, non serve ricetta medica né prenotazione, ed è un’iniziativa dedicata alle categorie per cui il vaccino è raccomandato – precisa il direttore del dipartimento Prevenzione e dell’ Igiene di Asl 3 Giacomo Zappa – ma tutti possono vaccinarsi anche a pagamento tramite i consueti canali: gli ambulatori di Asl 3, i medici di base, le farmacie». […]

