Soumahoro fonda un suo partito

Aboubakar Soumahoro ha deciso di fondare un suo partito, nasce così l’associazione “Italia Plurale”, un gruppo che, come annunciato dallo stesso deputato ex Avs e ora nel gruppo Misto, “nasce per difendere gli sfruttati e gli umiliati ed è contro l’islamofobia e l’onda nera di questo governo“. Soumahoro – riporta Libero – prova così a riprendersi la scena politica dopo lo scandalo che ha travolto la sua famiglia, con moglie e suocera che sono ancora ai domiciliari per la vicenda delle coop e dei mancati pagamenti ai dipendenti-migranti. Mentre, sempre secondo l’accusa, i soldi pubblici ottenuti per la gestione dei centri venivano spesi in viaggi e abiti firmati.

Leggi anche

Soumahoro: “Giorno festivo post-Ramadan”. Ma nelle coop lo negava ai migranti

Soumahoro entra nel dettaglio di questa iniziativa politica: “In Italia Plurale – dice l’ex Avs – ci sono persone dimenticate, invisibilizzate, gente che ogni giorno viene umiliata. Questa associazione darà una speranza a tanti. Da quando la Meloni è premier – prosegue Soumahoro e lo riporta Libero – il razzismo, l’islamofobia e l’odio verso il cosiddetto “diverso” si sono molto accentuati”. Domenica scorsa si è svolta l’assemblea Costituente. affaritaliani.it