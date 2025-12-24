Soumahoro guarda già alle elezioni: “pronto a candidarmi”

Aboubakar Soumahoro è pronto a candidarsi. Il deputato del gruppo misto, ex Avs, confessa al Foglio di guardare con interesse alla prossima tornata elettorale

Dopo le note vicende che hanno coinvolto la moglie e la suocera Soumahoro è pronto a tornare alla ribalta. “Gli ultimi anni, per me, sono stati una rinascita” dice. Le elezioni politiche? “L’interesse c’è. Sono pronto a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore“. Quale sia questa dimensione resta però un mistero. Nel centrodestra? “Con il tricolore” sottolinea il deputato parlando con la giornalista Ginevra Leganza. “Faccia un check nei simboli dei partiti”. Quindi aggiunge: “Io sono pragmatico. Guarderò il progetto”.

“Il tricolore è di tutti, mai detto di candidarmi col centrodestra”

In una nota diffusa qualche ora dopo il deputato precisa però di non aver “mai detto di volermi candidare con il centrodestra“. “Il tricolore è di tutti” scrive Soumahoro. “Desidero ringraziare Il Foglio per la bellissima intervista e per lo spazio di approfondimento che mi è stato dedicato, consentendo un confronto aperto su temi di grande rilevanza per il nostro Paese. Colgo tuttavia l’occasione per precisare che il titolo scelto è distorto e non riflette fedelmente le mie dichiarazioni, ma risponde comprensibilmente alla logica editoriale di attrarre l’attenzione dei lettori”.

“Ribadisco con chiarezza – prosegue ancora il deputato del gruppo misto – che il riferimento al tricolore, presente nella stragrande maggioranza dei partiti, sia di destra sia di sinistra, non può e non deve essere interpretato come simbolo di una parte politica. Il tricolore rappresenta l’unità nazionale, l’identità condivisa e i valori fondamentali della Repubblica italiana”.

“In quanto italiano e parlamentare della Repubblica – conclude quindi Soumahoro -, sento il dovere e la responsabilità di difendere l’interesse del nostro Paese nel mondo. È esattamente questo l’impegno che porto avanti, con coerenza, serietà e spirito di servizio, al di là di ogni appartenenza o strumentalizzazione politica”.

